Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Телеграм
Право
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

Google подтвердила покупку стартапа в сфере кибербезопасности Wiz за $32 млрд

Он станет частью облачного бизнеса Google Cloud.

  • Google объявила о покупке Wiz в своём блоге. Сумма сделки составит $32 млрд, она будет полностью оплачена деньгами — без использования акций и других финансовых инструментов, отметила компания.
  • Покупку ещё должны одобрить регуляторы, отмечает TechCruch. После закрытия сделки Wiz станет частью Google Cloud, но сможет продолжать работать и с другими поставщиками облачных услуг, включая AWS, Microsoft Azure и Oracle Cloud.
  • Google также продолжит сотрудничать с другими компаниями в сфере кибербезопасности и сохранит возможность выбора для клиентов.
  • Основанная в 2020 году Wiz занимается кибербезопасностью облачных сервисов. В середине июля 2024 года СМИ сообщили, что Google обсуждает покупку компании за $23 млрд. Однако стартап отказался от сделки и запланировал IPO. Источник CNBC говорил, что решение связано с антимонопольным законодательством и «опасениями инвесторов».
  • 18 марта 2025 года TechCrunch со ссылкой на источники сообщило, что Google возобновила переговоры о покупке Wiz — на этот раз за $30 млрд. При этом на конец 2024-го инвесторы оценивали в $16 млрд.

#новости #google #wiz

10
1 ответ на пост
34 комментария