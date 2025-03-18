Google подтвердила покупку стартапа в сфере кибербезопасности Wiz за $32 млрд

Он станет частью облачного бизнеса Google Cloud. Google объявила о покупке Wiz в своём блоге. Сумма сделки составит $32 млрд, она будет полностью оплачена деньгами — без использования акций и других финансовых инструментов, отметила компания.Покупку ещё должны одобрить регуляторы, отмечает TechCruch. После закрытия сделки Wiz станет частью Google Cloud, но сможет продолжать работать и с другими поставщиками облачных услуг, включая AWS, Microsoft Azure и Oracle Cloud.Google также продолжит сотрудничать с другими компаниями в сфере кибербезопасности и сохранит возможность выбора для клиентов.Основанная в 2020 году Wiz занимается кибербезопасностью облачных сервисов. В середине июля 2024 года СМИ сообщили, что Google обсуждает покупку компании за $23 млрд. Однако стартап отказался от сделки и запланировал IPO. Источник CNBC говорил, что решение связано с антимонопольным законодательством и «опасениями инвесторов».18 марта 2025 года TechCrunch со ссылкой на источники сообщило, что Google возобновила переговоры о покупке Wiz — на этот раз за $30 млрд. При этом на конец 2024-го инвесторы оценивали в $16 млрд.#новости #google #wiz