Google возобновила переговоры о покупке стартапа Wiz — на этот раз за $30 млрд

Прошлая сделка сорвалась из-за разногласий по статусу стартапа и антимонопольного законодательства.Материнская компания Google — Alphabet — возобновила переговоры о покупке стартапа в сфере кибербезопасности облачных сервисов Wiz, узнал TechCrunch.В 2024 году стороны были близки к заключению сделки на сумму $23 млрд, но она так и не состоялась. По данным The Wall Street Journal, сумма в этот раз «выше» и может составить примерно $30 млрд. К концу 2024 года оценка компании выросла до$16 млрд в рамках тендерного предложения для сотрудников.TechCrunch пишет, что Google привлекают технологии Wiz и растущая выручка стартапа: в июле 2024 года его годовая рекуррентная выручка (ARR) составляла $500 млн, а в 2025 году ожидается в размере $1 млрд.Wiz основали в 2020 году. В середине июля 2024 года СМИ сообщили о переговорах о покупке компании за $23 млрд. Сделка должна была стать самой крупной для Alphabet. Тогда источник CNBC пояснил, что отказ от сделки связан как с антимонопольным законодательством, так и опасениями инвесторов, какими именно — неизвестно.#новости #wiz #google