Госдума поддержала в первом чтении законопроект о штрафах для букмекеров, которые принимают ставки от должников и подростков

От 500 тысяч до 1 млн рублей.Поправки ко второму чтению принимают до 17 апреля 2025 года, следует из электронной базы Госдумы. Законопроект, который предлагает дополнить ст.14.1.1 КоАП, внесли в ноябре 2024 года.Документ предлагает штрафы для организаторов азартных игр за «заключение основанных на риске соглашений о выиграше» с несовершеннолетними, недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с должниками, сведения о которых есть в банке данных исполнительных производств.Документ разработали в соответствии с законопроектом, который запретит организаторам азартных игр принимать ставки у перечисленных лиц, уточняет ТАСС. Госдума поддержала его в первом чтении в октябре 2024 года, во втором чтении документ пока не рассматривали.Сейчас есть запрет на посещение игорных заведений для несовершеннолетних, но пари можно заключать и дистанционно, указывали авторы законопроекта.#новости