Мосбиржа инвестирует свыше 10 млрд рублей в фонды для подготовки компаний к IPO

В таком качестве площадка раньше не выступала.В течение двух лет Мосбиржа намерена создать четыре-пять фондов прямых инвестиций. При этом её доля в каждом из них не превысит 20%, сообщает РБК.Управлять фондами и отбирать проекты будут частные профессиональные управляющие. Сама площадка не будет участвовать в подготовке сделок.Опрошенные РБК эксперты считают, что участие биржи в капитале будущих эмитентов повысит качество и количество IPO (первичного размещения акций) на российском рынке и привлечёт новых инвесторов.Некоторые компании уже готовятся к сделкам, которые вероятно профинансируют из новых фондов. Глава Aspring Capital Олег Зырянов сообщил изданию, что его компания ведёт три таких проекта.Источник фото: Сергей Гунеев / «РИА Новости»По данным ЦБ, в 2024 году публичное размещение акций на бирже провели 19 компаний, 15 из этих сделок пришлось на IPO. Совокупный объем привлечённых средств составил 102,1 млрд рублей.#новости