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Карина Пардаева
Деньги

Мосбиржа инвестирует свыше 10 млрд рублей в фонды для подготовки компаний к IPO

В таком качестве площадка раньше не выступала.

  • В течение двух лет Мосбиржа намерена создать четыре-пять фондов прямых инвестиций. При этом её доля в каждом из них не превысит 20%, сообщает РБК.
  • Управлять фондами и отбирать проекты будут частные профессиональные управляющие. Сама площадка не будет участвовать в подготовке сделок.
  • Опрошенные РБК эксперты считают, что участие биржи в капитале будущих эмитентов повысит качество и количество IPO (первичного размещения акций) на российском рынке и привлечёт новых инвесторов.
  • Некоторые компании уже готовятся к сделкам, которые вероятно профинансируют из новых фондов. Глава Aspring Capital Олег Зырянов сообщил изданию, что его компания ведёт три таких проекта.
Источник фото: Сергей Гунеев / «РИА Новости»
Источник фото: Сергей Гунеев / «РИА Новости»
  • По данным ЦБ, в 2024 году публичное размещение акций на бирже провели 19 компаний, 15 из этих сделок пришлось на IPO. Совокупный объем привлечённых средств составил 102,1 млрд рублей.

#новости

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