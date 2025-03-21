Падение турецкой лиры после ареста мэра Стамбула стало худшим для валюты с 2023 года — Bloomberg

Фондовый рынок страны потерял около $30 млрд капитализации.Курс лиры утром 21 марта 2025 года достиг 38 за доллар. Потери турецкой валюты составили 3,8% за пять дней — это худший показатель с июня 2023 года, указывает Bloomberg.Источник: BloombergТурецкий фондовый индекс Borsa Istanbul 100 падал на 7%, что привело к автоматической приостановке торгов. За неделю турецкий фондовый рынок потерял примерно $30 млрд капитализации, указывает издание.20 марта Центробанк Турции повысил ставку овернайт-кредитования на 2%, до 46%. Ключевая ставка и ставка овернайт-депозитов остались прежними — 42,5% и 41% соответственно.Волнения на фондовом рынке Турции начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта. На фоне этого власти Турции ограничили доступ к соцсетям, перекрыли ряд улиц, запретили митинги и демонстрации до 23 марта. Индекс стамбульской биржи падал на 6,87%, а турецкая лира обновила исторический минимум.#новости