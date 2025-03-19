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Карина Пардаева
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Власти Турции ограничили доступ к соцсетям после задержания мэра Стамбула

Индекс стамбульской биржи обвалился на 6,87% на фоне новостей.

  • Полиция 19 марта 2025 года задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его и ещё более 100 человек обвиняют в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами, пишет CNN Turk.
  • По данным Anaber, после этого городские власти временно закрыли станции метро Таксим на линии М2, Эмниет-Фатих на М1 и перекрыли ряд улиц. Мэрия также запретила митинги и демонстрации с 19 по 23 марта 2025 года.
  • Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщает, что по всей Турции ограничили доступ к X, YouTube, Instagram* и TikTok. Турецкие власти официально не комментировали эту информацию.
  • После ареста Имамоглу турецкая лира обновила исторический минимум. На международном рынке Forex курс доллара США к турецкой лире в начале торгов подскочил на 12%, достигнув отметки 41,1 лиры за $1.
Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash
  • Российский турпоток в Турцию в 2024 году вырос на 6,3% год к году, до 6,7 млн человек. Россияне также лидируют среди иностранцев по покупке жилья в этой стране: в феврале 2025 года они купили 256 квартир и частных домов.

*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

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