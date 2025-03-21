ЦБ продлил на полгода ограничения на перевод валюты за рубеж — до 30 сентября 2025 года

Они действуют с марта 2022-го.Россияне и физлица-нерезиденты из «дружественных» стран могут переводить на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте), следует из решения ЦБ.Лимиты на операции через системы денежных переводов — не более $10 тысяч в месяц или эквивалент в другой валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу валют к рублю, установленному ЦБ, на дату получения банком поручения об операции.Физлица-нерезиденты как «дружественных», так и «недружественных» стран, которые работают в России, могут переводить за границу суммы в размере своей зарплаты.Не работающим в России физлицам-нерезидентам и юрлицам из «недружественных» стран переводить деньги за рубеж запрещено. Эта мера не касается иностранных компаний, которые контролируются российскими гражданами или юрлицами.Банки из «недружественных» стран могут переводить деньги в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.ЦБ ограничил большинство переводов россиян за границу суммой $5000 в месяц в марте 2022 года. Затем регулятор постепенно увеличивал лимит, в июне он вырос до $1 млн в месяц. Ограничения несколько раз продлевали, последний раз — до 31 марта 2025 года.#новости #цб