ЦБ продлил на полгода ограничения на перевод валюты за рубеж — до 30 сентября 2025 года

Банки из «недружественных» стран могут переводить деньги в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

ЦБ ограничил большинство переводов россиян за границу суммой $5000 в месяц в марте 2022 года. Затем регулятор постепенно увеличивал лимит, в июне он вырос до $1 млн в месяц. Ограничения несколько раз продлевали, последний раз — до 31 марта 2025 года.