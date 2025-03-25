Infinite Reality купила некогда пиратский музыкальный сервис Napster, чтобы развивать музыкальные метавселенные

Сумма сделки составила $207 млн, пишет CNBC.Сервис для бесплатного обмена музыкой Napster запустился в 1999 году. В 2000-м его аудитория достигла 80 млн человек, но через год он свернул работу из-за судебных разбирательств с Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний и группой Metallica, помимо прочих.После этого Napster подал на банкротство и несколько раз сменил владельцев. В 2022 году его выкупили криптоинвестор Hivemind и блокчейн-разработчик Algorand. С 2016-го он работал легально — с лицензиями на 110 млн композиций, авторскими отчислениями и продажей месячных подписок за $11.Infinite Reality, основанная в 2019-м, занимается 3D-технологиями. В январе 2025 года она привлекла $3 млрд при оценке в $12,25 млрд. По её словам, «будущий» Napster станет «музыкальной соцплатформой», на которой «активное вовлечение» аудитории важнее «пассивного прослушивания», пишет VentureBeat.По данным издания, вместе компании предложат музыкантам инструменты, которые позволят создавать брендированные виртуальные 3D-пространства для концертов и коллективных прослушиваний и продавать контент, цифровой и физический мерч и билеты на мероприятия.Помимо этого, музыканты смогут подключить ИИ-агентов для «персонализации, продаж и управления фан-сообществами» и внедрить геймификацию. А ещё получат аналитику поведения аудитории.Такие скриншоты виртуальных миров опубликованы на сайте Infinite RealityДиректор Napster Джон Влассопулос предрекает принципиально «новую главу» для сервиса, в которой слушатели смогут вместе с друзьями «посещать» эксклюзивные шоу в 3D-мирах и там же общаться со своими любимыми музыкантами, поддерживая их в том числе финансово. В Infinite Reality говорят, что всё будет как в лучшие времена Clubhouse.Лиана ЛипановаСоцсети23.12.2021А помните, был такой Clubhouse: как в соцсетях появились аудиочаты и что с ними теперь Facebook*, Telegram, Twitter и даже Spotify скопировали функции Clubhouse: «хайп» уже прошёл, но соцсети всё ещё борются за аудиторию и предлагают записывать в аудиокомнатах подкасты. #новости