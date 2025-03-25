Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Телеграм
Крипто
Право
Образование
Инвестиции
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

Infinite Reality купила некогда пиратский музыкальный сервис Napster, чтобы развивать музыкальные метавселенные

Сумма сделки составила $207 млн, пишет CNBC.

  • Сервис для бесплатного обмена музыкой Napster запустился в 1999 году. В 2000-м его аудитория достигла 80 млн человек, но через год он свернул работу из-за судебных разбирательств с Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний и группой Metallica, помимо прочих.
  • После этого Napster подал на банкротство и несколько раз сменил владельцев. В 2022 году его выкупили криптоинвестор Hivemind и блокчейн-разработчик Algorand. С 2016-го он работал легально — с лицензиями на 110 млн композиций, авторскими отчислениями и продажей месячных подписок за $11.
  • Infinite Reality, основанная в 2019-м, занимается 3D-технологиями. В январе 2025 года она привлекла $3 млрд при оценке в $12,25 млрд. По её словам, «будущий» Napster станет «музыкальной соцплатформой», на которой «активное вовлечение» аудитории важнее «пассивного прослушивания», пишет VentureBeat.
  • По данным издания, вместе компании предложат музыкантам инструменты, которые позволят создавать брендированные виртуальные 3D-пространства для концертов и коллективных прослушиваний и продавать контент, цифровой и физический мерч и билеты на мероприятия.
  • Помимо этого, музыканты смогут подключить ИИ-агентов для «персонализации, продаж и управления фан-сообществами» и внедрить геймификацию. А ещё получат аналитику поведения аудитории.
Такие скриншоты виртуальных миров <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.theinfinitereality.com%2Fenterprise%2Fsolutions%3FselectedProduct%3D2&postId=1885218" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">опубликованы</a> на сайте Infinite Reality
Такие скриншоты виртуальных миров опубликованы на сайте Infinite Reality
Infinite Reality купила некогда пиратский музыкальный сервис Napster, чтобы развивать музыкальные метавселенные
Infinite Reality купила некогда пиратский музыкальный сервис Napster, чтобы развивать музыкальные метавселенные
Infinite Reality купила некогда пиратский музыкальный сервис Napster, чтобы развивать музыкальные метавселенные
  • Директор Napster Джон Влассопулос предрекает принципиально «новую главу» для сервиса, в которой слушатели смогут вместе с друзьями «посещать» эксклюзивные шоу в 3D-мирах и там же общаться со своими любимыми музыкантами, поддерживая их в том числе финансово. В Infinite Reality говорят, что всё будет как в лучшие времена Clubhouse.
Лиана Липанова
Соцсети
А помните, был такой Clubhouse: как в соцсетях появились аудиочаты и что с ними теперь

Facebook*, Telegram, Twitter и даже Spotify скопировали функции Clubhouse: «хайп» уже прошёл, но соцсети всё ещё борются за аудиторию и предлагают записывать в аудиокомнатах подкасты.

А помните, был такой Clubhouse: как в соцсетях появились аудиочаты и что с ними теперь

#новости

2
16 комментариев