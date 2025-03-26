Её план как замгендиректора должен «расшевелить болото».По итогам 2024 года головная компания «Газпрома» получила чистый убыток в 1,076 трлн рублей по РСБУ (без учёта данных дочерних структур). Основные причины — снижение рыночной стоимости акций «Газпром Нефти», которую контролирует «Газпром», а также рост расходов по отложенному налогу на прибыль.Детали реорганизации бизнеса FT узнало из 42-страничной презентации «Трансформация "Газпрома"» — её подготовили в 2024 году. Елена Илюхина хочет объединить «разрозненные» подразделения в «единую вертикально интегрированную компанию» и усилить контроль над «Газпром Нефтью».План предлагает сократить расходы на командировки, аренду офисов (в феврале 2025-го «Газпром» объявил о продаже двух офисов и двух баз отдыха) и «связи с органами власти», а также избавиться от непрофильных активов — в частности, продать часть сети или всю сеть метановых заправок. Среди других инициатив: сократить численность центрального офиса почти вдвое — с 4100 до 2500 человек.Уже в 2025 году Илюхина представила более детальный план сокращений, пишет FT. Он предусматривает закрытие трёх департаментов — в том числе отдела по импортозамещению западных технологий, сформированного в 2022 году.Восемь подразделений, включая отдел внешнеэкономических связей, собираются объединить. Юридические, налоговые, а также казначейские «функции консолидируют».По данным FT, обновлённая бизнес-модель «Газпрома» должна ориентироваться на внутренний рынок, «предлагая всё — от газа до электроэнергии и финансовых услуг». Предусмотрен также переход от системы, в которой «сильные "дочки"» контролируют «слабый центр», к «сильному центру» и «подчинённым "дочкам"».По словам неназванного бывшего коллеги Илюхиной, она «полна энергии», разбирается в корпоративной политике и напоминает «безжалостно амбициозную» Серсею Ланнистер из сериала «Игра престолов». Но «даже она вряд ли расшевелит болото». Другой же собеседник говорит, что Илюхина не привыкла «действовать по шаблонам» и не ограничивается формальными обязанностями. На запрос FT «Газпром» и «Газпром Нефть» не ответили.Источник фото: РБК#новости #газпром