Выручка кикшеринга Whoosh за 2024 год увеличилась на 33% и достигла 14,3 млрд рублей

При этом чистая прибыль выросла только на 2,4%, до 1,99 млрд рублей. Фото ТАССКомпания опубликовала финансовые результаты за 2024 год. Количество зарегистрированных в сервисе аккаунтов увеличилось на 35% и составило 27,6 млн. Число самокатов в парке Whoosh выросло на 43%, до 214,2 тысячи.Общее количество поездок достигло 149,7 млн (+44%). Среднее количество поездок на одного активного пользователя выросло на 39%, до 20.Выручка компании за 2024 год выросла на 33,3% и достигла 14,3 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA (маржинальность бизнеса) составила 42,3%. При этом чистая прибыль увеличилась только на 2,4%, до 1,99 млрд рублей. Чистый долг Whoosh на конец 2024-го составил 10,3 млрд.В 2025 году компания планирует сосредоточиться на «оптимизации операционных процессов и эффективности»: повысить доступность самокатов в городах, улучшить перезарядку и ремонт и продолжить локализацию компонентов.Для этого Whoosh заключил соглашение о стратегическом партнёрстве с Segway-Ninebot, в рамках которого стороны собираются разработать и запустить производство модели эклектросамоката для кикшеринга.Акции компании после публикации отчёта выросли на 4,86%, следует из данных Investing.com. На 10:38 мск одна бумага стоит 202,41 рубля.#новости #whoosh #отчётность