Список 20 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes вновь возглавил бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов

В двадцатку российское издание также включило основателя Telegram и учредителей Playrix.Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира. Всего в списке 3028 человек — на 247 больше, чем годом ранее. Первая пятёрка выглядит так: основатель Tesla и SpaceX, владелец X Илон Маск, основатель Meta* Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос, сооснователь Oracle Ларри Эллисон и глава LVMH Бернар Арно.Российских миллиардеров в списке от 2025 года — 146 человек, подсчитал российский Forbes. Годом ранее их было 125, а в 2023-м — 110. Издание выбрало 20 самых богатых.Первое место сохранил бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов (Forbes оценил его состояние в $28,7 млрд). Второе место занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($28,6 млрд), третье — предправления «Новатэка» Леонид Михельсон ($28,4 млрд).Президент «Интерроса» (владеет 41,4% «Т-Технологий») Владимир Потанин — на пятом месте ($24,2 млрд). Основатель Telegram Павел Дуров занял восьмую строчку ($17,1 млрд). В рейтинге американского Forbes он находится на 118 месте и представляет ОАЭ.На 14 и 15 месте соответственно — основатели компании-разработчика мобильных игр Playrix** Дмитрий и Игорь Бухманы (по $9,8 млрд). В международном рейтинге они на 280 месте и представляют Великобританию.В глобальном рейтинге также представлены: основательница Wildberries Татьяна Ким (789 место, $4,6 млрд), владелец Kismet Capital Group (владеет «Авито«) Иван Таврин (823 место, $4,4 млрд), совладелец DNS Дмитрий Алексеев (2233, $1,5 млрд), основатель «1С» Борис Нуралиев (2479, $1,3 млрд), основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко (2790, $1,1 млрд).Вагит Алекперов. Источник: kremlin.ru*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.**Бухманам принадлежит доля в «Комитете», к��торый управляет проектами vc.ru и DTF.#новости