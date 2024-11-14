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Таня Боброва
Инвестиции

«ТКС Холдинг» утвердил смену названия на «Т-Технологии» и получил тикер на Мосбирже из одной буквы

Акционеры также определили дивиденды — 92,5 рубля на акцию.

  • Акционеры МКПАО по итогам внеочередного собрания утвердили смену названия компании с «ТКС Холдинга» на «Т-Технологии». С таким предложением выступал совет директоров. В компании объясняли, что буква «Т» — основа брендов группы, а «технологии» — основа бизнеса.
  • Компания сменила тикер на Мосбирже — с TCSG на T. Обновление в приложениях всех российских брокеров произойдёт с 28 ноября 2024 года. Сама биржа сообщила, что позволит выбирать уникальные комбинации от одного до трёх символов из латинских букв и цифр всем эмитентам акций из первого уровня листинга. Классические тикеры состоят из четырёх или пяти символов.
Источник:  «Т-Технологии»
Источник:  «Т-Технологии»
  • Акционеры также утвердили дивиденды в размере 92,5 рубля на акцию. Последний день для покупки акций под дивиденды — 22 ноября 2024 года. Выплату должны провести не позднее 28 декабря.
  • «Тинькофф» сменил название на «Т-Банк» в июне 2024 года. Тогда же обновили названия других продуктов и сервисов. Среди причин ребрендинга в компании называли желание развиваться за рубежом, для чего нужно название, которое можно легко использовать «за рамками кириллического сообщества».

#новости #тксхолдинг

33
34 комментария
Ilya Brin

Т-Тикер 😎

1
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Roll Null

тик-токер

1
1
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xbevice

Ха, выкуси TSLA

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Камиль Харисян

Скорее AT&T

1
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Aleksey

Почему вы пишите «Т-Банк», если правильно «ТБанк»?

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Полина Лааксо
1
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Т-Банк

Т-Банк тоже правильно 🙂 Это общее название наших сервисов.
АО "ТБанк" — наше юридическое название.

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