«ТКС Холдинг» утвердил смену названия на «Т-Технологии» и получил тикер на Мосбирже из одной буквы

Акционеры также определили дивиденды — 92,5 рубля на акцию.Акционеры МКПАО по итогам внеочередного собрания утвердили смену названия компании с «ТКС Холдинга» на «Т-Технологии». С таким предложением выступал совет директоров. В компании объясняли, что буква «Т» — основа брендов группы, а «технологии» — основа бизнеса.Компания сменила тикер на Мосбирже — с TCSG на T. Обновление в приложениях всех российских брокеров произойдёт с 28 ноября 2024 года. Сама биржа сообщила, что позволит выбирать уникальные комбинации от одного до трёх символов из латинских букв и цифр всем эмитентам акций из первого уровня листинга. Классические тикеры состоят из четырёх или пяти символов.Источник: «Т-Технологии»Акционеры также утвердили дивиденды в размере 92,5 рубля на акцию. Последний день для покупки акций под дивиденды — 22 ноября 2024 года. Выплату должны провести не позднее 28 декабря.«Тинькофф» сменил название на «Т-Банк» в июне 2024 года. Тогда же обновили названия других продуктов и сервисов. Среди причин ребрендинга в компании называли желание развиваться за рубежом, для чего нужно название, которое можно легко использовать «за рамками кириллического сообщества».#новости #тксхолдинг
Т-Тикер 😎
тик-токер
Ха, выкуси TSLA
Скорее AT&T
Почему вы пишите «Т-Банк», если правильно «ТБанк»?
Т-Банк тоже правильно 🙂 Это общее название наших сервисов.
АО "ТБанк" — наше юридическое название.