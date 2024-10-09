Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 92,5 рубля на акцию

За первые три квартала 2024 года. Общая сумма дивидендов составит 24,8 млрд рублей. Выплату должны одобрить акционеры компании на собрании 14 ноября этого же года. Последний день для покупки акций под дивиденды — 22 ноября.Реестр акционеров, которые получат дивиденды, закроют 25 ноября. Выплату должны провести не позднее 28 декабря. В будущем холдинг хочет начислять дивиденды ежеквартально.Источник фото: «Банки.ру»Последний раз финансовая группа объявляла дивиденды в 2021 году — по итогам четвёртого квартала 2020 года и тогда ещё как TCS Group с регистрацией на Кипре. В августе 2024 года, уже как российское МКПАО «ТКС Холдинг», компания обновила дивидендную политику: она предполагает выплату акционерам до 30% чистой прибыли за год. #новости #тбанк
При Тинькове такой фигни не было.
Подскажите, как вы галочку такую красную делаете в названии статьи? Благодарю
Всё очень просто: устраиваетесь на работу в редакцию VC и пишете новости.
Галочка идёт в комплекте.
Потанин хочет выкачать весь кэш из банка? Не понимаю зачем выплачивать дивиденды.
Обгонят МММ скоро
Хотя "Тинькофф" уже и не тот, что был раньше, но для клиентов все равно в разы выгоднее государственного "Сбера".
92.5 рубля на акцию - это даже больше чем МКПАО Яндекс. 30% чистой прибыли на дивиденды - вклад в развитие фондового рынка позитивный, но всё же не существенный.