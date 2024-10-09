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Полина Лааксо
Инвестиции

Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 92,5 рубля на акцию

За первые три квартала 2024 года.

  • Общая сумма дивидендов составит 24,8 млрд рублей. Выплату должны одобрить акционеры компании на собрании 14 ноября этого же года. Последний день для покупки акций под дивиденды — 22 ноября.
  • Реестр акционеров, которые получат дивиденды, закроют 25 ноября. Выплату должны провести не позднее 28 декабря. В будущем холдинг хочет начислять дивиденды ежеквартально.
Источник фото: «Банки.ру»
Источник фото: «Банки.ру»

  • Последний раз финансовая группа объявляла дивиденды в 2021 году — по итогам четвёртого квартала 2020 года и тогда ещё как TCS Group с регистрацией на Кипре.

  • В августе 2024 года, уже как российское МКПАО «ТКС Холдинг», компания обновила дивидендную политику: она предполагает выплату акционерам до 30% чистой прибыли за год.

#новости #тбанк

33
22
14
14 комментариев
Алекс

При Тинькове такой фигни не было.

5
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Гордеев Николай

Подскажите, как вы галочку такую красную делаете в названии статьи? Благодарю

1
1
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DxdV

Всё очень просто: устраиваетесь на работу в редакцию VC и пишете новости.

Галочка идёт в комплекте.

2
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Читатель vc.ru

Потанин хочет выкачать весь кэш из банка? Не понимаю зачем выплачивать дивиденды.

2
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Pavel Deryabin

Обгонят МММ скоро

1
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Valeriy

Хотя "Тинькофф" уже и не тот, что был раньше, но для клиентов все равно в разы выгоднее государственного "Сбера".

1
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Общество

92.5 рубля на акцию - это даже больше чем МКПАО Яндекс. 30% чистой прибыли на дивиденды - вклад в развитие фондового рынка позитивный, но всё же не существенный.

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