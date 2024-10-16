Совет директоров «ТКС Холдинга» предложил сменить название группы на «Т-Технологии»

Буква «Т» — основа брендов группы, а «технологии» — основа бизнеса, объяснили в компании.Совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» предложил сменить название на МКПАО «Т-Технологии». Акционеры рассмотрят этот вопрос на внеочередном общем собрании 14 ноября 2024 года.Буква «Т» лежит в основе всех потребительских брендов группы — «Т-Банк», «Т-Бизнес», «Т-Инвестиции» и других, отметил председатель совета директоров Алексей Малиновский. А «Технологии» — «универсальное международное слово с единым смыслом на всех языках», которое лучше всего описывает «подход к развитию бизнеса».Источник: «Т-Банк»На собрании 14 ноября акционеры также должны одобрить выплату дивидендов в размере 92,5 рубля на акцию за первые три квартала 2024 года. Последний день для покупки акций под дивиденды — 22 ноября.«Тинькофф» сменил название на «Т-Банк» в июне 2024 года. Тогда же обновили названия других продуктов и сервисов. Среди причин ребрендинга в компании называли желание развиваться за рубежом, для чего нужно название, которое можно легко использовать «за рамками кириллического сообщества».Выбор времени для ребрендинга предправления Станислав Близнюк объяснял в том числе тем, что «прошла редомициляция»: основное юрлицо «переехало» с Кипра в Россию, и количество юридических и бюрократических ограничений сократилось.#новости #тбанк
Представляю, с какой патетикой через 50-70 лет их приемники будут возвращать фамилию Тинькова в бренд
И козырять фамильным гербом.
И через 20-30 лет после этого снова сваливать на запад сверкая пятками.
Представляю, с какой патетикой через 50-70 лет их приемники будут возвращать фамилию Тинькова в брендНафига это нужно детям Патрушева и Кадырова?
а смысл возвращать? Да и почему именно "возвращать"... это не какая-то фамильная история как у мерседес или еще кого-то. Банк возник в 2000-е как его очередной бизнес, потом он пытался продать его Яндексу, потом сменился собственник и глава, банк живет дальше, каким бы ни был контекст для кого-то. Это просто бизнес. Причем как по мне очень неплохой.
Т-Ехнологии лучше
T-WF?