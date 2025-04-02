Малый и средний бизнес попросил ФНС не штрафовать предпринимателей на «упрощёнке» за ошибки с НДС — они платят его в первый раз

Не стоит наказывать их за «незначительные недочёты» и «невнимательность», считают в «Опоре России».С 2025 года в России действует новая шкала налогов: изменились и параметры упрощённой системы налогообложения (УСН): порог по выручке расширили с 265,8 млн рублей до 450 млн рублей, а те, у кого выручка свыше 60 млн рублей в год, обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС).«Опора России», представляющая интересы малого и среднего бизнеса, попросила ФНС не наказывать предпринимателей за ошибки с декларациями по НДС. Об этом пишет РБК со ссылкой на обращение.Ассоциация, в частности, предлагает не вводить меры ответственности в адрес тех, кто не представил декларацию по НДС или представил её не вовремя.Она отмечает, что большинство предпринимателей на УСН ещё не сталкивались с уплатой НДС. Это влечёт «значительные риски», компаниям нужно «адекватное время», чтобы настроить бухгалтерские программы, электронный документооборот с ФНС и изучить порядок заполнения декларации по налогам.За «незначительные недочёты» и «невнимательность» грозят штрафы и проблемы с налоговой. Например, штраф за непредоставление декларации — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный и неполный месяц со дня, установленного для её представления.Вопрос о снисхождении к плательщикам НДС на «упрощенке» поднимается не впервые: о необходимости такой меры в «Опоре России» говорили ещё в декабре 2024 года, сказал РБК исполнительный директор объединения Андрей Шубин. Речь шла о том, чтобы ФНС дала внутреннюю инструкцию инспекторам, чтобы они не были «избыточно строги» к компаниям на УСН, которые впервые платят НДС.#новости #налоги