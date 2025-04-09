У 45% нет стратегии, самый популярный инструмент — акции российских компаний: ЦБ составил портрет российского инвестора

Большинство — мужчины, счета предпочитают брокерские, а половина опрошенных считает себя «умеренными» инвесторами. Центробанк опубликовал исследование об инвестиционной грамотности россиян. Регулятор подготовил его на основе опроса около 2000 респондентов. Из них 103 — квалифицированные инвесторы, 624 — начинающие, 1399 — остальные.По данным регулятора, 66% опрошенных имеют средний уровень грамотности, 29% — высокий, и только 5% показали низкий уровень.Среди инвесторов преобладают мужчины и те, у кого есть высшее образование. Половина из них — в возрасте от 31 года до 45 лет. 71% состоят в браке или в отношениях, у 70% есть дети. Около 30% живут в Москве, 12% — в Санкт-Петербурге. Источник здесь и далее: ЦБУ большинства есть работа. Около трети — служащие или специалисты, каждый десятый руководит бизнесом. Материальное положение — среднее или выше среднего.Наиболее популярный инвестиционный счёт — брокерский, о его наличии сообщил 61% инвесторов.Самый популярный инвестиционный инструмент — акции российских компаний. На втором месте государственные облигации, на третьем и четвёртом — паи инвестиционных фондов и корпоративные облигации.Половина инвесторов считают себя «умеренными», при этом 33% относят себя к «консервативным», а 8% — к «агрессивным». Доля «агрессивных» выше среди мужчин (11% против 4% у женщин) и лиц моложе 30 лет (16%). Женщины чаще выбирают умеренную стратегию — 52% против 47% у мужчин.Основные цели инвестирования — дополнительная прибыль (49%), высокая доходность (44%), желание сберечь средства от инфляции (41%).Несмотря на цели, у 45% инвесторов нет стратегии, а ещё 10% затрудняются ответить, есть ли у них план.42% участников опроса ошибочно полагают, что инвестиции частных лиц застрахованы государством, а ещё 23% не уверены в этом.Основные источники информации для принятия инвестиционных решений — Telegram-каналы и соцсети (37%), обсуждения со знакомыми (30%), рекомендации блогеров (29%). #новости #цб #исследование