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Евгения Евсеева
Деньги

«Яндекс» купит службу доставки Boxberry

Сумма сделки не раскрывается.

Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • Она позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию сервисов логистики и электронной коммерции, считают в «Яндексе».
  • Логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры «Яндекса». Процесс технической и операционной интеграции компаний завершится до конца 2025 года. После её завершения клиенты Boxberry получат доступ ко всем возможностям платформы «Яндекса» для электронной коммерции и доставки.
  • Команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе «Яндекса».
  • Пункты выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекса» и сервис «Яндекс Доставка» появятся ещё более чем в 20 российских регионах, включая Сибирь и Дальний Восток, а там, где «Яндекс Доставка» уже работает, вырастет число ПВЗ. Кроме того, у клиентов Boxberry появится возможность отправлять свои товары более чем в 14 тысяч ПВЗ по всей стране.

#новости #яндекс #boxberry

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