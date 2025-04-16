«Яндекс» купит службу доставки Boxberry

Сумма сделки не раскрывается.Источник: «Яндекс Карты»Она позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию сервисов логистики и электронной коммерции, считают в «Яндексе».Логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры «Яндекса». Процесс технической и операционной интеграции компаний завершится до конца 2025 года. После её завершения клиенты Boxberry получат доступ ко всем возможностям платформы «Яндекса» для электронной коммерции и доставки.Команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе «Яндекса».Пункты выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекса» и сервис «Яндекс Доставка» появятся ещё более чем в 20 российских регионах, включая Сибирь и Дальний Восток, а там, где «Яндекс Доставка» уже работает, вырастет число ПВЗ. Кроме того, у клиентов Boxberry появится возможность отправлять свои товары более чем в 14 тысяч ПВЗ по всей стране.#новости #яндекс #boxberry