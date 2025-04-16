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Евгения Евсеева
Деньги

Nvidia предупредила об убытках на $5,5 млрд за квартал из-за запрета на экспорт процессоров в Китай — акции компании упали на 6%

Следом за ней начала снижаться стоимость бумаг других производителей чипов.

  • Правительство США уведомило Nvidia, что для продажи в Китай процессоров H20 ей в «на неопределённый срок» потребуется специальная экспортная лицензия, пишет Bloomberg. Эти чипы компания разрабатывала специально для продажи в Китае с учётом действовавших экспортных ограничений.
  • Nvidia в ответ предупредила, что за первый квартал 2025 финансового года ей придётся списать $5,5 млрд убытков, связанных с запасами чипов и обязательствами по их поставкам.
  • Как пишет Reuters, компания узнала о необходимости получить лицензию как минимум 9 апреля 2025 года — но до последнего скрывала информацию от клиентов. По каким причинам — неизвестно. При этом на начало 2025-го Nvidia располагала заказами на поставку H20 в Китай на сумму $18 млрд. Для сравнения: за весь 2024 год компания получила от всех продаж в стране $17 млрд выручки.
  • На фоне новостей акции Nvidia упали на премаркете на 6%. Вместе с этим снизилась стоимость бумаг и других производителей процессоров: у ASML — на 3,9%, у TSMC — на 3,36%.
Источник: Getty Images
Источник: Getty Images

#новости #nvidia

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