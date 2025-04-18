Об этом сообщил сам банк. Freelance Case — это «более быстрая и безопасная» версия официального приложения «Т-Банка», уточнили в компании.Ярлык приложения после скачивания — T Case. При первом входе попросят ввести номер телефона и пароль.В банке призвали побыстрее скачать сервис, потому что удалить его из App Store могут в любой момент.Скриншоты vc.ruС февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — ещё и под санкциями США. В марте того же 2023 года приложения компании пропали из App Store.#тбанк #новости