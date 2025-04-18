Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Карьера
Путешествия
Право
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

В App Store появилось приложение Freelance Case с функциями «Т-Банка»

Об этом сообщил сам банк.

  • Freelance Case — это «более быстрая и безопасная» версия официального приложения «Т-Банка», уточнили в компании.
  • Ярлык приложения после скачивания — T Case. При первом входе попросят ввести номер телефона и пароль.
  • В банке призвали побыстрее скачать сервис, потому что удалить его из App Store могут в любой момент.
Скриншоты vc.ru
Скриншоты vc.ru

#тбанк #новости

14
6
1
39 комментариев