Большинство аналитиков допустили очередное сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%

Заседание запланировано на 25 апреля 2025 года.21 марта 2025 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд. О том, что регулятор вновь примет такое решение, говорят 26 из 30 опрошенных РБК аналитиков, все 11 экономистов и аналитиков, опрошенных Forbes, и 20 из 21 эксперта, с которыми поговорили «Ведомости».При этом девять собеседников Forbes уверены, что у ЦБ будет лишь один сценарий, двое — что регулятор может рассмотреть и снижение ставки, но не решится на это из-за возможных рисков. Четверо опрошенных РБК экспертов тоже допускают снижение ставки.Почему ЦБ может сохранить ставкуЦБ не будет ужесточать денежно-кредитную политику, потому что рост цен в марте 2025 года замедлился. По данным Росстата, по итогам первого квартала 2025-го потребительские цены в России выросли на 2,71%, а в годовом выражении — на 10,34%.Замедление инфляции происходило за счёт укрепления рубля и охлаждения кредитования. По итогам марта ЦБ говорил об «умеренном росте» корпоративного кредитования и снижении потребительского кредитования на 0,3%.Вместе с тем в мае длинные выходные, а значит, спрос на услуги будет повышенным — это проинфляционный фактор. Кроме того, в апреле выросли инфляционные ожидания населения (до 13,1% с 12,9% в марте), а ожидания бизнеса всё ещё находятся на высоком уровне.Среди факторов, которые говорят о том, что «жёсткая» политика ЦБ уже сработала, аналитики выделяют в том числе снижение рублёвой денежной массы (М2). По данным ЦБ, в марте показатель сократился на 0,8% и на 1 апреля составил 116,8 трлн рублей. Объём М2 непосредственно влияет на инфляцию, отмечает РБК.Фактор торговых войн ЦБ пока не учитывает в обсуждении по ставке, считают аналитики. В начале апреля регулятор отмечал «эскалацию тарифных войн» на фоне введения пошлин США, но указывал — нужно смотреть на развитие ситуации.#новости #ключеваяставка #цб