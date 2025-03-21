ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд

Такого решения ожидало большинство аналитиков.Инфляционное давление снизилось, но оно всё ещё высокое, объяснил регулятор, а рост внутреннего спроса опережает возможности расширить предложение товаров и услуг.Рост кредитования при этом «сдержанный», а сберегательная активность населения — «высокая». Инфляционные ожидания населения и бизнеса снижаются, что связано с укреплением рубля, помимо прочего.Регулятор рассчитывает, что инфляционное давление продолжит смягчаться в ближайшие месяцы, а годовая инфляция снизится до 7-8% в 2025 году и вернётся к цели в 4% в 2026 году. Следующее заседание по ставке состоится 25 апреля 2025 года.Новость дополняется.На заседании ЦБ в феврале 2025 года аргументами за повышение ставки в основном были сохранение высоких темпов инфляции и повышенные инфляционные ожидания. Показатели, по словам экономистов, замедляются, но ожидания по-прежнему «значимо выше» цели по инфляции в 4%.Рубль укреплялся, но это вряд ли «окажет существенное влияние на замедление темпов роста цен». Есть «намёки» на улучшение в геополитике, но для регулятора сигнал не «однозначный». Темпы кредитования снизились, при этом устойчивым тренд не назвать: потребительский спрос остаётся высоким на фоне роста зарплат и занятости, помимо прочего.Источник фото: РБККлючевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.ЦБ в декабре 2024 года признавал, что уровень ключевой ставки «достаточно высокий». Но если бы его не повышали, инфляция была бы «гораздо выше». Снижение же тогда считали опасным: оно бы обострило конкуренцию за ресурсы среди предприятий, увеличило издержки и привело к росту цен.#новости #ключеваяставка #цб