«Сбер» и ВТБ отменят дополнительные комиссии при выдаче льготной ипотеки, которые раскритиковал Путин

Из-за этого может снизиться объём выдачи кредитов, предупредили в банках.О том, что «Сбер» и ВТБ отменят дополнительные комиссии при выдаче льготной ипотеки, сообщили главы банков Герман Греф и Андрей Костин. Решение приняли после критики Владимира Путина, который указал, что российские семьи отказываются от покупки жилья по льготным ставкам из-за дополнительных платежей «от 5% до 10%», и призвал «навести порядок».«Президент сказал — сделаем, конечно», — заявил Костин. При этом он отметил, что комиссии вводили «не от хорошей жизни». Это был способ удержать объём выдачи кредитов, добавил Греф: «Банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна».С мнением, что отмена комиссий приведёт к снижению объёмов выдачи ипотеки, не согласился глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, «ситуация нормальная», правительство продолжит субсидировать льготные кредиты, а банки «найдут выход из положения».Андрей Костин и Герман Греф. Фото «РИА Новости» 1 июля 2024 года в России завершилась массовая программа льготной ипотеки по ставке 8% годовых, которая действовала с апреля 2020-го. Программу семейной ипотеки по ставке 6% годовых правительство продлило до 2030 года.После этого банки начали вводить дополнительные комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки на квартиры в их домах. Они объясняли это сокращением субсидий из бюджета.Практику критиковала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что действия банков провоцируют рост стоимости жилья, поскольку комиссии в итоге всё равно оплачивает заёмщик.#новости #ипотека