ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Текущее инфляционное давление, хотя и остаётся высоким, продолжает снижаться, сообщил ЦБ. Инфляционные ожидания населения и бизнеса с марта 2025 года существенно не изменились и находятся на повышенном уровне — это препятствует более быстрому замедлению инфляции.

В первом квартале 2025 года, по данным регулятора, текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 8,3% в пересчёте на год. В четвёртом квартале 2024-го было 12,9%. Аналогичный показатель базовой инфляции составил в среднем 8,9% после 13,4% в предыдущем квартале. Но ЦБ считает, что пока «преждевременно судить об устойчивости складывающихся тенденций».

Рост внутреннего спроса, который поддерживают увеличение доходов населения и бюджетные расходы, по-прежнему «значительно» опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.



Безработица находится на исторических минимумах. Но, по опросам, количество предприятий, которые говорят о дефиците кадров, начинает снижаться во многих регионах.

