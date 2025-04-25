ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

В четвёртый раз подряд.Текущее инфляционное давление, хотя и остаётся высоким, продолжает снижаться, сообщил ЦБ. Инфляционные ожидания населения и бизнеса с марта 2025 года существенно не изменились и находятся на повышенном уровне — это препятствует более быстрому замедлению инфляции.В первом квартале 2025 года, по данным регулятора, текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 8,3% в пересчёте на год. В четвёртом квартале 2024-го было 12,9%. Аналогичный показатель базовой инфляции составил в среднем 8,9% после 13,4% в предыдущем квартале. Но ЦБ считает, что пока «преждевременно судить об устойчивости складывающихся тенденций».Рост внутреннего спроса, который поддерживают увеличение доходов населения и бюджетные расходы, по-прежнему «значительно» опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.Безработица находится на исторических минимумах. Но, по опросам, количество предприятий, которые говорят о дефиците кадров, начинает снижаться во многих регионах.ЦБ отметил, что планирует продолжать проводить жёсткую денежно-кредитную политику для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году. Решения по ставке будут принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Следующее заседание по ставке запланировано на 6 июня 2025 года.Динамика ключевой ставки с сентября 2013-го по апрель 2025-гоБольшинство опрошенных СМИ аналитиков допускали, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%. На это указывало в том числе замедление инфляции. По данным Росстата, по итогам первого квартала 2025-го потребительские цены в России выросли на 2,71%, а в годовом выражении — на 10,34%.Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.Таня БоброваДеньги6м«Высокая ключевая ставка — эффективное лекарство, но назначенный курс нужно довести до конца»: Набиуллина — об инфляции как «болезни» экономики О чём ещё говорила глава ЦБ после заседания по ставке. Регулятор сохранил её на уровне 21% годовых в четвёртый раз подряд.#новости #ключеваяставка