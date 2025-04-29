Kickstarter добавит «менеджер тарифов» для включения американских пошлин в стоимость товаров

Авторы некоторых проектов уже предупредили, что тарифы могут привести к задержкам поставок или росту цен. Инструмент Tariff Manager запустят в течение нескольких недель, сообщила платформа. Внимание на анонс обратила редакция «Хабра».«Менеджер тарифов» будет доступен создателям, которые используют систему Kickstarter Pledge Manager для управления проектами после завершения сборов. Они смогут подать заявку на подключение инструмента и включить пошлину в стоимость каждого товара, который отправляют в США.В компании отметили, что просьба внести дополнительную плату после окончания сбора может быть «деликатной» для спонсоров. Те, кто решит не оплачивать пошлину, должны будут связаться с автором проекта напрямую и договориться с ним об изменении условий или возврате денег.Некоторые крупные проекты на Kickstarter уже объявили, что не будут вводить дополнительные сборы. Среди них — создатели чемодана Roller Pro Carry-On, которые собрали $13 млн.Однако проекты поменьше, например, разработчики настольных игр Smirk & Dagger Games и Gap Closer Games, сообщили, что пошлины США могут привести к задержкам поставок или изменению цен.#новости #kickstarter #тарифы