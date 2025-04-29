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Артур Томилко
Деньги

Kickstarter добавит «менеджер тарифов» для включения американских пошлин в стоимость товаров

Авторы некоторых проектов уже предупредили, что тарифы могут привести к задержкам поставок или росту цен.

  • Инструмент Tariff Manager запустят в течение нескольких недель, сообщила платформа. Внимание на анонс обратила редакция «Хабра».
  • «Менеджер тарифов» будет доступен создателям, которые используют систему Kickstarter Pledge Manager для управления проектами после завершения сборов. Они смогут подать заявку на подключение инструмента и включить пошлину в стоимость каждого товара, который отправляют в США.
  • В компании отметили, что просьба внести дополнительную плату после окончания сбора может быть «деликатной» для спонсоров. Те, кто решит не оплачивать пошлину, должны будут связаться с автором проекта напрямую и договориться с ним об изменении условий или возврате денег.
  • Некоторые крупные проекты на Kickstarter уже объявили, что не будут вводить дополнительные сборы. Среди них — создатели чемодана Roller Pro Carry-On, которые собрали $13 млн.
  • Однако проекты поменьше, например, разработчики настольных игр Smirk & Dagger Games и Gap Closer Games, сообщили, что пошлины США могут привести к задержкам поставок или изменению цен.

#новости #kickstarter #тарифы

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