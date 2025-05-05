Трамп запланировал ввести пошлину в 100% на иностранные фильмы, чтобы спасти «умирающий» Голливуд

Как она будет применяться, неясно. Звезда Дональда Трампа на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. Фото Los Angeles Times Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Министерству торговли «немедленно инициировать процесс введения» пошлины на иностранные фильмы. Её размер должен составить 100%.По словам Трампа, «киноиндустрия в США умирает очень быстрой смертью», пока другие страны «переманивают американских режиссёров и киностудии». Он назвал это «угрозой национальной безопасности», поскольку кинематограф используют для распространения «пропаганды».Министр торговли Говард Лютник после заявления Трампа сообщил, что ведомство «уже занимается» вопросом. Кто и как будет определять размер пошлины, а также затронет ли она контент стриминговых сервисов, пока неясно, отмечает Bloomberg.По данным некоммерческой организации FilmLA, которые приводит Reuters, производство фильмов в Лос-Анджелесе за последние десять лет сократилось почти на 40%. В 2023-м около половины расходов на кино и телепередачи с бюджетами больше $40 млн пришлось на проекты за пределами США, отмечают в исследовательской ProdPro.В апреле 2025 года Китай в ответ на американские пошлины объявил об «умеренном сокращении» проката голливудских фильмов в стране, добавляет Bloomberg.#новости #тарифы