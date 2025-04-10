Белый дом заявил, что суммарные пошлины США против Китая составляют 145%

А не 125%, как сообщил Трамп.Пошлины США на китайский импорт составляют суммарно 145%, пишет CNBC со ссылкой на Белый дом.Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин для 185 государств и территорий в начале апреля 2025 года. Они составят до 50% в зависимости от страны. Для Китая — 34% вдобавок к введённым до этого 20%.После Пекин объявил об ответных пошлинах в 34% на американский импорт. Трамп повысил пошлины ещё на 50% — суммарно до 104%. Китай ответил повышением тарифов для США до 84%. Трамп объявил о «немедленном» повышении пошлин для страны до 125%.CNBC теперь уточняет, что последний указ Трампа повышал пошлины до 125% с 84% (вероятно, речь про 34%, объявленные в начале апреля, и 50%, введённые за ответные меры). С учётом 20%-х пошлин, которые США ввели против Китая в феврале и марте 2025 года, общий размер составляет 145%.9 апреля 2025 года Трамп помимо повышения тарифов для Китая объявил также о «паузе» во введении масштабных пошлин для других стран. Она продлится 90 дней, на это время будет действовать ставка в 10%. После этого ЕС, который согласовал ответные меры, заявил, что отложит на 90 дней введение пошлин на некоторые товары из США.#новости