ЕС утвердил пошлины на импорт ряда товаров из США

По оценке Bloomberg, они затронут поставки объёмом €21 млрд в год.Пошлины в рамках первого пакета мер начнут взимать 15 апреля 2025 года, рассказали в пресс-службе Еврокомиссии. Следующие вступят в силу 16 мая и 1 декабря. В Евросоюзе готовы изменить тарифы, если США согласны установить «сбалансированные и выгодные» для обеих сторон условия.Список товаров и соответствующий каждому размер пошлин не опубликовали. Bloomberg и Euroactiv пишут, что ставки составят 10-25%. Большинство товаров обложат максимальной пошлиной.По данным Euronews, тарифы затронут сталь, алюминий, табак, сою, домашних птиц, миндаль, яхты, апельсиновый сок. Другие СМИ также упоминают мотоциклы и алмазы.Источник фото: BrookingsВ феврале 2025 года президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины в 25% на импорт стали и алюминия из всех стран. С 3 апреля в силу вступили пошлины на ввоз в США автомобилей — тоже 25%. До мая их распространят и на запчасти.С 9 апреля индивидуальная ставка в отношении импорта из стран ЕС составляет 20%. В Евросоюзе говорят, что «неоправданные и разрушительные» тарифы «вредят обеим сторонам и мировой экономике».#новости