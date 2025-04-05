Распродажи, заморозки, выжидание: как мировой автопром реагирует на тарифы Дональда Трампа

Речь о пошлине в 25% на ввозимые в США автомобили, которую к маю 2025 года распространят ещё и на автозапчасти.Данные собрали Car and Driver, CNBC и The Verge.Audi. Автомобили, произведённые в Мексике и других странах и доставленные в американские порты после 2 апреля в портах и останутся «до дальнейшего распоряжения». Модели, которые ввезли до ввода пошлины, поступят на продажу по прежним ценам. Их промаркируют, чтобы сориентировать и дилеров, и клиентов.BMW. До мая 2025 года BMW планирует «брать затраты» на оплату пошлин, которыми будут облагаться поставки из Мексики, «на себя». Как поступит дальше — пока не говорит.Источник фото: Collecting CarsFerrari. Компания повысит цены на модели Purosangue, 12Cilindri и F80. Стоимость машины в итоге может вырасти на $50 тысяч.Ford. Автопроизводитель проводит акцию до 2 июня 2025 года, в рамках которой жители США смогут купить ряд автомобилей по сниженным ценам — тем, что обычно предлагают сотрудникам. В JP Morgan Global Research отмечают, что это в том числе хороший способ избавиться от части «обширных» запасов.Источник фото: Top GearGeneral Motors. Владелец брендов Cadillac, Chevrolet, Buick и GMC изучает возможность перенести часть производства грузовиков из Мексики в США и планирует нарастить выпуск малотоннажных моделей на уже действующем американском заводе, наняв туда сменщиков на время летних отпусков.Ineos. Компания повысит цены на внедорожник Grenadier на 5%, а на пикап Quartermaster — на 10%.Источник фото: Top GearHonda. Дилеры заверяют клиентов, что большинство популярных автомобилей марки производят в США. Производство гибридного седана Civic следующего поколения, по данным Reuters, думают перенести из Мексики.Hyundai. Компания не планирует повышать цены на текущую линейку новых автомобилей «как минимум два месяца», но свернёт программу бесплатного обслуживания Complimentary Maintenance Program для тех машин, которые будет выпускать начиная 2026 года. Она также потратит $21 млрд на расширение производства в США.Источник фото: Stung by KiaJaguar Land Rover. Британский производитель на месяц остановит экспорт автомобилей в США, чтобы оценить масштаб последствий от пошлин, пишет The Times.Mercedes-Benz. СМИ сообщали, что автокомпания рассматривает возможность свернуть поставки «наименее дорогих» моделей в США (вероятно, машин GLA- и CLA-класса). Но в компании всё это отрицают и говорят, что настроены наращивать продажи.Источник фото: Top GearNissan. Производитель снизил цены на два «бестселлера» Rogue и Pathfinder на американском рынке, приостановил приём заказов на Infiniti QX50 и QX55, собираемые в Мексике, и, как пишет Nikkei Asia, планирует частично пересмотреть планы по сокращению выпуска в США.Stellantis. До 30 апреля 2025 года владелец брендов Jeep, Dodge, Ram и Maserati будет продавать машины в США по ценам как для сотрудников. Вместе с тем на несколько недель приостановит производство Chrysler Pacifica, Chrysler Voyager и Dodge Charger Daytona Канаде, а также выпуск Jeep Compass и Jeep Wagoneer S в Мексике, говорят СМИ.Источник фото: Car and DriverVolkswagen. Компания собирается заложить пошлины в цены. СМИ пишут, что она также приостановила железнодорожные поставки автомобилей из Мексики в США.Volvo. Компания думает расширять производство в США — хочет увеличить объём и локализовать выпуск ещё одной модели.#новости