ЕС отложит на 90 дней введение пошлин на некоторые товары из США

В ответ на 90-дневную «паузу» для стран, которые не стали отвечать на пошлины США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы приняли к сведению заявление президента Дональда Трампа. Мы хотим дать шанс переговорам», — написала она.9 апреля 2025 года ЕС объявил, что утвердил пошлины на импорт ряда товаров из США. В рамках первого пакета они должны были начать действовать с 15 апреля, затем с 16 мая и 1 декабря.Список товаров и соответствующий каждому размер пошлин не опубликовали. Bloomberg и Euroactiv писали, что ставки составят 10-25%.В тот же день Трамп объявил о 90-дневной «паузе» для тех, кто не стал отвечать на пошлины США. В течение этого времени в отношении них будет действовать базовая ставка 10%.Источник: Guillaume Périgois / UnsplashВ феврале 2025 года президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины в 25% на импорт стали и алюминия из всех стран. С 3 апреля в силу вступили пошлины на ввоз в США автомобилей— тоже 25%. До мая их распространят и на запчасти.С 9 апреля индивидуальная ставка в отношении импорта из стран ЕС составляет 20%. В Евросоюзе говорят, что «неоправданные и разрушительные» тарифы «вредят обеим сторонам и мировой экономике».#новости