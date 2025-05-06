Американская DoorDash договорилась о покупке британского сервиса доставки еды Deliveroo за $3,29 млрд

Сделка позволит компаниями эффективней конкурировать с другими крупными игроками. Условия согласовали советы директоров обеих компаний, сообщила FT. Сделка будет полностью оплачена деньгами, без использования ценных бумаг. DoorDash заплатит около $2,5 за каждую акцию Deliveroo, что на 44% превышает их биржевую стоимость на момент предложения о покупке, отмечает TechCrunch.Поглощение предоставит DoorDash доступ к девяти европейским рынкам, на которых работает Deliveroo, а также позволит компаниям объединить усилия для конкуренции с Just Eat Takeaway и Uber Eats.По словам DoorDash, после закрытия сделки компания будет работать в общей сложности на 40 рынках, а её ежемесячная активная аудитория составит около 50 млн пользователей.Deliveroo работает с 2013 года. В 2021-м на фоне коронавирусных ограничений и роста сегмента доставки еды компания вышла на биржу. Однако в 2022-м спрос начал падать, пишет TechCrunch.С момента IPO акции Deliveroo подешевели более чем на 50%. В марте 2025 года компания продала гонконгский бизнес сервису Delivery Hero из-за высокой конкуренции. Детали сделки не раскрыли.#новости #doordash