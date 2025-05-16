Сотрудники говорят, что им не платят зарплаты с февраля-марта 2025 года, а офисы закрыты.Сообщения компаний опубликованы в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений 5 мая 2025 года. Внимание на них обратило CNews.По данным издания, офисы компаний закрыты, а сотрудникам задерживают зарплаты. Информацию подтвердил соучредитель «Авроида» и «Гиперуса» Дмитрий Комиссаров (основатель и бывший глава разработчика ПО «Мой Офис»).Собеседники издания в «Гиперусе» рассказали, что большая часть сотрудников «не видела денег» с марта 2025 года. На тот момент в компании работало около 80 человек. Задержку зарплат руководители объясняют «ушедшим инвестором и затянувшимися переговорами с новыми», рассказал один из работников.Бывший сотрудник «Авроида» сообщил, что последний раз компания платила зарплаты в феврале 2025 года. Денег за простой, а также расчёт при увольнении не выплачивают. Некоторые работники начали обращаться в Роспотребнадзор, Трудовую инспекцию и подавать иски в суд.Один из собеседников утверждает, что задолженность «Авроида» перед кредиторами достигает 1 млрд рублей.Фото «РИА Новости» В начале апреля 2025 года CNews писало, что «Авроид» объявил сотрудникам о простое с марта по июнь 2025 года и приостановил выплату зарплат. Руководство объясняло это нарушением обязательств со стороны контрагентов, а также снижением выручки, «интенсивности и объёмов работы». Компания планировала найти инвестора, чтобы перестроить бизнес и не зависеть от единственного заказчика.«Авроид» занимается разработкой приложений для российской ОС «Аврора». «Гиперус» разрабатывает решения для ИТ-инфраструктуры, уточняет CNews.Обе компании принадлежат Дмитрию Комиссарову и бывшему вице-губернатору Санкт-Петерубрга Эдуарду Батанову. Чистый убыток «Авроида» в 2024 году, по данным «Контур Фокуса», составил 240,9 млн рублей. «Гиперус» завершил год с убытком в 186,1 млн рублей.#новости