Подавшая на банкротство компания по ДНК-тестированию 23andMe нашла покупателя

Сервис и базу данных продадут за $256 млн.Разработчик лекарств Regeneron объявил о покупке активов 23andMe за $256 млн. Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2025 года после получения необходимых одобрений регуляторов и суда по делам о банкротствах.23andMe продолжит работать как дочерняя структура Regeneron. Покупатель получит в том числе базу персональных и генетических данных 15 млн клиентов, уточняет TechCrunch.По словам компании, она планирует использовать их при разработке лекарств, уделяя внимание «конфиденциальности, безопасности и этичности».Осенью 2024-го 23andMe сократила 40% штата — около 200 человек — и остановила разработку новых продуктов. В то же время из компании ушли все семь независимых членов совета директоров из-за разногласий с основательницей и гендиректором сервиса Энн Войжитски по поводу стратегии.Тогда же компания объявила, что выплатит $30 млн для урегулирования иска о неспособности обеспечить конфиденциальность данных клиентов. В 2023 году 23andMe столкнулась с утечкой информации, которая затронула почти 7 млн пользователей.В марте 2025-го 23andMe подала заявление о банкростве в США, а Войжитски ушла в отставку.Источник: Eric Baradat / AFP / Getty Images / NRPКомпания основана в 2006 году и разрабатывает ДНК-тесты, которые на основе анализа слюны позволяют составить генетическое древо и узнать о предрасположенностях к разным заболеваниям. В 2021 году 23andMe вышла на биржу, её капитализация достигала $6 млрд. После подачи заявления о банкротстве компания ушла с Nasdaq.#новости #23andme