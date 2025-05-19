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Таня Боброва
Деньги

Подавшая на банкротство компания по ДНК-тестированию 23andMe нашла покупателя

Сервис и базу данных продадут за $256 млн.

  • Разработчик лекарств Regeneron объявил о покупке активов 23andMe за $256 млн. Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2025 года после получения необходимых одобрений регуляторов и суда по делам о банкротствах.
  • 23andMe продолжит работать как дочерняя структура Regeneron. Покупатель получит в том числе базу персональных и генетических данных 15 млн клиентов, уточняет TechCrunch.
  • По словам компании, она планирует использовать их при разработке лекарств, уделяя внимание «конфиденциальности, безопасности и этичности».
  • Осенью 2024-го 23andMe сократила 40% штата — около 200 человек — и остановила разработку новых продуктов. В то же время из компании ушли все семь независимых членов совета директоров из-за разногласий с основательницей и гендиректором сервиса Энн Войжитски по поводу стратегии.
  • Тогда же компания объявила, что выплатит $30 млн для урегулирования иска о неспособности обеспечить конфиденциальность данных клиентов. В 2023 году 23andMe столкнулась с утечкой информации, которая затронула почти 7 млн пользователей.
  • В марте 2025-го 23andMe подала заявление о банкростве в США, а Войжитски ушла в отставку.
Источник: Eric Baradat / AFP / Getty Images / NRP
Источник: Eric Baradat / AFP / Getty Images / NRP
  • Компания основана в 2006 году и разрабатывает ДНК-тесты, которые на основе анализа слюны позволяют составить генетическое древо и узнать о предрасположенностях к разным заболеваниям. В 2021 году 23andMe вышла на биржу, её капитализация достигала $6 млрд. После подачи заявления о банкротстве компания ушла с Nasdaq.

#новости #23andme

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