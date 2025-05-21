ЦБ установил курс доллара ниже 80 рублей впервые с конца мая 2023 года

Центробанк опустил курс доллара на 22 мая 2025 года на 55 копеек — до 79,75 рубля. Курс евро вырос на 1,33 рубля — до 91,3 рубля. Официальный курс юаня — 11,08 рубля, что на 8 копеек меньше, чем 21 мая 2025-го. В предыдущий раз ниже 80 рублей доллар опускался 27 мая 2023 года, отмечает РБК.

На межбанковском рынке к 18:18 мск курс доллара составляет 79,9 рубля, евро — 90,6 рубля.

Опрошенные РБК аналитики отмечают, что рубль опирается на спрос компаний-экспортёров внутри налогового периода. Новостей нет, но «градус оптимизма поддерживается».

Как отмечает The Bell, ослабление доллара — мировой тренд, связанный в том числе с тарифной политикой президента США Дональда Трампа. Кроме того, «укрепление» рубля связано с разговором Трампа с Владимиром Путиным и ослаблением «санкционной угрозы», а также продажами валюты из ФНБ и снижением спроса на импорт при высоких процентных ставках.