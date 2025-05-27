Гонконг разрешил редомициляцию иностранного бизнеса — возможностью смогут воспользоваться и российские компании

По их словам, российский бизнес интересуется этой юрисдикцией на фоне ограниченного доступа к финансовым центрам Нью-Йорка, Лондона и Сингапура. Компании традиционно выбирают Гонконг «для создания торговых и холдинговых компаний», отмечают они.

