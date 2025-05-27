Гонконг разрешил редомициляцию иностранного бизнеса — возможностью смогут воспользоваться и российские компании

Требования по выручке, активам и численности персонала отсутствуют.23 мая 2025 года власти Гонконга приняли закон о возможности «входящей» редомициляции — перенос юридического адреса иностранных компаний в эту юрисдикцию, пишет «Коммерсантъ».Новый режим доступен для частных и публичных компаний с ограниченной и неограниченной ответственностью. Для переезда необходимо одобрение не менее 75% её участников, а также наличие аналогичной возможности переезда в действующей юрисдикции.В Гонконге действует стандартная ставка налога на прибыль в 16,5%. Соглашение с Россией позволяет снижать налоги у источника выплаты: по дивидендам — с 15% до 5%, по процентам — с 25% до 0%, по роялти — до 3%. В отличие от ОАЭ, при «правильном структурировании» компания может полностью освободиться от налогообложения, отмечают эксперты.По их словам, российский бизнес интересуется этой юрисдикцией на фоне ограниченного доступа к финансовым центрам Нью-Йорка, Лондона и Сингапура. Компании традиционно выбирают Гонконг «для создания торговых и холдинговых компаний», отмечают они.При этом юристы предупреждают о ряде ограничений. Крупные банки Гонконга, в основном китайские и британские, опасаются вторичных санкций и «неохотно» проводят операции с «российским следом». Ситуацию может также усложнить требование раскрывать конечных бенефициаров — банки могут запрашивать дополнительную информацию от редомицилированной компании.В 2021 году Гонконг разрешил редомициляцию для инвестиционных фондов и партнёрств.#новости #гонконг