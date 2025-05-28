Компании из ОАЭ предложили выкупить российский бизнес UniCredit — Reuters

Со скидкой в 60% от рыночной стоимости, пишет издание.Компании из ОАЭ обратились к властям Италии с предложением выкупить российские активы UniCredit, пишет Reuters со ссылкой на документ. По плану, Asas Capital и Mada Capital создадут специальную структуру и объединятся с международной инвестгруппой Inweasta, которая уже работает в России.В сделке также якобы примут участие неназванные итальянские партнёры. Их задача — получить одобрение от Европейского центрального банка (ЕЦБ), Италии, Евросоюза и регуляторов США. Участие Inwesta же «облегчит» получение разрешений с российской стороны.Консорциум предлагает приобрести российский бизнес UniCredit с дисконтом в 60% к рыночной стоимости, говорится в документе. В UniCredit отказались от комментариев. Asas, Mada и Inweasta не ответили на запросы агентства.UniCredit начал предварительные переговоры о продаже бизнеса в России ещё в 2022 году, но пока сделать этого не смог. Материнская структура «Юникредит банка» находится под давлением ЕЦБ. Регулятор требует сократить бизнес в России.Источник: unicreditgroup.eu#новости #unicredit