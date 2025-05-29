Курс доллара на межбанковском рынке опускался ниже 78 рублей впервые с мая 2023 года

Рубль укрепляется на фоне «позитивных» геополитических новостей, считают опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики.На 13:48 мск курс доллара на межбанковском рынке составляет 78,48 рубля. Минимум за сутки — 77,82 рубля. В предыдущий раз ниже 78 рублей курс опускался в мае 2023 года, отмечает «РБК Инвестиции».Курс евро на межбанковском рынке составляет 88,6 рубля, на минимуме был 87,84 рубля. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11 рублей впервые с июня 2024 года.ЦБ установил курс доллара на 29 мая 2025 года в 79,60 рубля, курс евро — в 90,34 рубля, юаня — 11,05 рубля.Аналитики ПСБ считают, что поддержку рублю оказывают улучшение геополитического фона и «позитивная ситуация» на нефтяном рынке. В «Цифра брокере» назвали среди причин укрепления рубля сохранение «значительного объёма» валютной ликвидности и слабый спрос на иностранную валюту.При этом в «ВИМ Инвестициях» считают, что с учётом торговых условий и накопленной инфляции рубль переоценён на 10-15%. Аналитики ожидают его постепенное снижение. В «Альфа-Капитале» согласны: в течение нескольких месяцев восстановление импорта и коррекция цен на нефть приведут к ослаблению рубля до 90 рублей за доллар.#новости #курсывалют