Акции Microsoft приблизились к историческому максимуму после нескольких месяцев спада

В мае 2025 года они подорожали на 16%, аналитики TD Cowen повысили целевую цену акций с $490 до $540.Рыночная стоимость акций Microsoft отстаёт всего на 2% от рекордного уровня, достигнутого в июле 2024 года, пишет Bloomberg.Рост поддержали финансовые результаты за третий квартал 2025 года, которые оказались лучше прогнозов аналитиков: выручка сегмента Intelligent Cloud выросла на 21% и составила $26,8 млрд год к году, при этом выручка от Azure и других облачных сервисов увеличилась на 33% год к году. (Финансовый год не совпадает с календарным. Например, у Microsoft финансовый год начинается 1 июля и заканчивается 30 июня следующего года).В отличие от 2024 года, когда Microsoft показала худший результат среди «великолепной семёрки» техногигантов (Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta* и Tesla), в 2025-м она опередила почти всех, уступив только Meta*.Аналитики TD Cowen повысили целевую цену акций с $490 до $540, ожидая роста ИИ-выручки Azure с $4 млрд в 2024 году до $24 млрд к 2026-му. Из 72 аналитиков, отслеживающих бумаги компании, шесть рекомендуют «держать», и ни один — «продавать».По данным Bloomberg, акции Microsoft торгуются с коэффициентом 30 от прогнозной прибыли за 12 месяцев — это выше, чем у Nasdaq 100, а также выше собственного среднего значения за последние десять лет.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #microsoft