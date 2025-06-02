Мнения аналитиков по поводу ключевой ставки ЦБ разделились — но большинство прогнозирует её сохранение на уровне 21%

Заседание запланировано на 6 июня 2025 года.25 апреля 2025 года ЦБ четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. О том, что регулятор примет такое же решение, говорят 20 из 30 опрошенных РБК аналитиков, половина экспертов, с которыми поговорил Forbes (точное число не указано), и 15 из 24 собеседников «Ведомостей». Остальные говорят, что ставку снизят.Диапазон прогнозов широкий: некоторые эксперты, с которыми говорили РБК, допускают снижение ставки до 20,5-20,75% годовых, другие — до 19%. У «Ведомостей» четверо ждут уменьшения до 19%, трое — до 20%. Почему ставку могут снизитьДаже те, кто уверен в сохранении ставки, полагают, что ЦБ даст рынку «более мягкий сигнал». В самом Банке России говорили, что регулятор будет рассматривать «более разнообразные варианты» как по ставке, так и по сигналу.Главный фактор в пользу пересмотра ставки — устойчивое снижение инфляции и замедление фактического роста цен. Годовая инфляция остаётся пока высокой — 10,23% общая и 9,23% базовая, «но если смотреть на темпы роста цен за последние несколько месяцев, очевидно движение в направлении стабилизации», объясняет заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов.Что может помешать снижению«Инфляционные ожидания принципиально не поменялись и составляют 13% на год вперёд. Когда мы побеждали инфляцию и приводили ее к таргету, инфляционные ожидания падали ниже 10%», — указывал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.По его словам, ситуация на рынке труда не только существенно не улучшается, но и может ухудшиться, а с инфляцией — неоднозначна и может измениться, «стоит развернуться курсу». При этом глава банка Андрей Костин считает по-другому и прогнозирует снижение ставки в июне 2025 года.Артур ТомилкоДеньги31 маяГлава ВТБ: «Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена» Большинство аналитиков, считают что на ближайшем заседании регулятор сохранит её на уровне 21%.#новости #ключеваяставка