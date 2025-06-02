Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
AI
Личный опыт
Инвестиции
Образование
Телеграм
Дизайн
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Виктория Ли
Деньги

Продажи по схеме трейд-ин в Китае составили $153,1 млрд по итогам пяти месяцев 2025 года — программу спонсирует правительство, чтобы стимулировать потребление внутри страны

Китайцы могут обменивать не только смартфоны или автомобили, но бытовую технику, включая рисоварки и «умные» туалеты, а также дома.

Источник: Randomwire
Источник: Randomwire
  • Правительство КНР выделило на поддержку трейд-ин около $11,05 млрд на 2025 год. Объём продаж по программе за январь-май 2025 года вырос по сравнению с аналогичным показателем в 2024 году на 4,7% год от году.
  • Программа устроена так: КНР распределяет субсидии в виде долгосрочных облигаций между регионами. Далее местные власти заключают договоры с производителями и продавцами, через которых граждане могут обменять старые товары на новые со «скидкой» — её продавцу компенсируют из субсидий.
  • Например, для покупки нового электромобиля с трейд-ин власти выдают «скидку» в $2700, автомобиля с бензиновым двигателем — около $2000, электронных устройств до $800 — около 15% стоимости товара.
  • Трейд-ин для домов стартовал в августе 2024 года. Граждане могут «разменять» один объект жилой или коммерческой недвижимости на несколько и наоборот в 130 городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. При этом стоимость «старого» объекта должна не превышать 60% стоимости «нового», а оставшиеся 40% нужно выплатить наличными или в «иной форме».
  • Как отмечают некоторые китайские экономисты, низкое потребительское доверие, жилищный кризис и тарифная война с США заставляет Китай двигаться к «более устойчивой автономной экономической модели». Отсюда фокус на внутреннем потреблении — в том числе через ваучеры на покупку товаров, повышение зарплат, снижение налогов и помощь в развитии электронной коммерции.
  • Как пишет Economics Observatory, эти меры пока не дают результата: на долю потребления приходится около 40% ВВП Китая — в то время как у схожих по доходу стран показатель составляет 60%.

#новости

3
1
15 комментариев