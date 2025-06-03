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Карина Пардаева
Деньги

Брокер «Финам» откроет доступ к японскому фондовому рынку летом 2025 года

Среди доступных бумаг — акции Toyota и Sony.

  • Об этом РБК сообщил директор по международному бизнесу «Финама» Алексей Бербеницкий, пишет Frank Media.

Думаю, мы сможем открыть доступ уже летом. У нас есть опыт подключения новых рынков, так что это не займёт много времени.

Алексей Бербеницкий, директор по международному бизнесу «Финама»
  • Топ-менеджер говорит, что торгами на азиатских площадках особенно интересуются клиенты из Новосибирска, Владивостока и других восточных регионов России, где торговля по московскому времени неудобна.
  • Бербеницкий также отмечает, что японский рынок более независим от госрегуляторов, особенно по сравнению с китайским. «Его модель ближе к американской», — добавил он.
  • В будущем «Финам» планирует выйти на рынки Южной Кореи, Вьетнама и ОАЭ. Компания уже открыла доступ к китайским и гонконгским рынкам.

#новости

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