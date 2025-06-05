Поставщик оборудования для взлома смартфонов Cellebrite купил за $200 млн Corellium — разработчика виртуальной копии iOS

Вместе они будут работать над ПО для создания копий изъятых полицией смартфонов. $150 млн держателям акций Corellium выплатят деньгами, $20 млн — конвертируемыми акциями. Ещё $30 млн деньгами выделят после достижения в течение двух лет «определённых показателей» — каких, не указывается, пишет американский Forbes.В Cellebrite отметили, что долго были клиентами Corellium, и как только узнали, что тот ищет покупателя — «сразу ухватились за эту возможность».Основатель и глава Corellium Крис Уэйд станет техническим директором Cellebrite. Сделку планируют закрыть летом 2025 года при одобрении регуляторов. Cellebrite предлагает инструменты, которые позволяют получить доступ к данным на смартфоне, даже если он заблокирован. Крупнейший заказчик компании — Иммиграционная и таможенная полиция США. Corellium позволяет создавать в браузере виртуальные машины с iOS. С их помощью можно искать уязвимости в системе. Правоохранительным органам это упростит поиск уязвимостей, которые могут дать им доступ к данным на iPhone. Компания при этом продолжит сотрудничать и с обычными разработчиками. Объединённая компания будет работать над сервисом Mirror — он позволит полиции создавать виртуальную версию изъятого устройства и всех хранящихся на нём данных. Это поможет получить «более убедительные доказательсва» для суда, считает Уэйд.Источник: Corellium#новости