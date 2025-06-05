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Евгения Евсеева
Деньги

Поставщик оборудования для взлома смартфонов Cellebrite купил за $200 млн Corellium — разработчика виртуальной копии iOS

Вместе они будут работать над ПО для создания копий изъятых полицией смартфонов.

  • $150 млн держателям акций Corellium выплатят деньгами, $20 млн — конвертируемыми акциями. Ещё $30 млн деньгами выделят после достижения в течение двух лет «определённых показателей» — каких, не указывается, пишет американский Forbes.
  • В Cellebrite отметили, что долго были клиентами Corellium, и как только узнали, что тот ищет покупателя — «сразу ухватились за эту возможность».
  • Основатель и глава Corellium Крис Уэйд станет техническим директором Cellebrite. Сделку планируют закрыть летом 2025 года при одобрении регуляторов.
  • Cellebrite предлагает инструменты, которые позволяют получить доступ к данным на смартфоне, даже если он заблокирован. Крупнейший заказчик компании — Иммиграционная и таможенная полиция США.
  • Corellium позволяет создавать в браузере виртуальные машины с iOS. С их помощью можно искать уязвимости в системе. Правоохранительным органам это упростит поиск уязвимостей, которые могут дать им доступ к данным на iPhone. Компания при этом продолжит сотрудничать и с обычными разработчиками.
  • Объединённая компания будет работать над сервисом Mirror — он позволит полиции создавать виртуальную версию изъятого устройства и всех хранящихся на нём данных. Это поможет получить «более убедительные доказательсва» для суда, считает Уэйд.
Источник: Corellium
Источник: Corellium

#новости

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