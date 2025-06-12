Акции Boeing упали более чем на 8% на предварительных торгах после крушения самолёта в Индии

Он упал на общежитие в индийском Ахмедабаде.Источник: LetaАкции компании снизились на $17,5 или 8,18% около 9:00 мск, пишет The Economic Times.Пассажирский самолет Boeing 787 авиакомпании Air India летел из Ахмедабада в Лондон. Он упал вскоре после взлёта недалеко от аэропорта на западе Индии — на здание общежития для врачей в жилом квартале.На борту находились 242 человека. Россиян среди них не было, заявили в Генеральном консульстве России в Мумбаи. По данным СМИ, как минимум 40 человек погибли в результате крушения. Телеканал TimesNow утверждает, что погибших минимум 110 человек.Самолёт модели Boeing 787 Dreamliner представили в 2009 году и это первое крушение такого лайнера. В марте 2024 года гендиректор Boeing Дэйв Кэлхун объявил об уходе в отставку после крушения Boeing рейса Alaska Airlines в январе 2024-го.#новости