Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Инвестиции
Образование
Дизайн
Крипто
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Деньги

Акции Boeing упали более чем на 8% на предварительных торгах после крушения самолёта в Индии

Он упал на общежитие в индийском Ахмедабаде.

Источник: Leta
Источник: Leta
  • Акции компании снизились на $17,5 или 8,18% около 9:00 мск, пишет The Economic Times.
  • Пассажирский самолет Boeing 787 авиакомпании Air India летел из Ахмедабада в Лондон. Он упал вскоре после взлёта недалеко от аэропорта на западе Индии — на здание общежития для врачей в жилом квартале.
  • На борту находились 242 человека. Россиян среди них не было, заявили в Генеральном консульстве России в Мумбаи. По данным СМИ, как минимум 40 человек погибли в результате крушения. Телеканал TimesNow утверждает, что погибших минимум 110 человек.
  • Самолёт модели Boeing 787 Dreamliner представили в 2009 году и это первое крушение такого лайнера. В марте 2024 года гендиректор Boeing Дэйв Кэлхун объявил об уходе в отставку после крушения Boeing рейса Alaska Airlines в январе 2024-го.

#новости

10
2
1
34 комментария