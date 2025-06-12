Основатель Pop Mart вошёл в топ-10 богатейших людей Китая из-за ажиотажа вокруг игрушек Лабубу

Россияне в мае 2025 года потратили 2 млн рублей на зверьков на маркетплейсах. Источник: Getty Images 38-летний Ван Нин впервые вошёл в десятку самых богатых людей Китая по версии Forbes. Его состояние оценивают в $22,7 млрд. Он самый молодой участник списка, в который также входят основатель ByteDance Чжан Имин и сооснователь Tencent Ма Хуатэн.По итогам первого квартала 2025 года, продажи Pop Mart выросли на 170% год к году. Цена акций в 2025-м выросла втрое, до 270 гонконгских долларов ($34,40).На фоне спроса в США и Европе на одну из линеек компании — игрушки-брелоки Лабубу — инвестиционный банк Deutsche Bank поднял целевую цену акций компании на 52% до 303 гонконгских долларов ($38,6). Рыночная капитализация Pop Mart составляет 365 млрд гонконгских долларов ($46,5 млрд).Аналитики Moneyplace подсчитали, что самый высокий спрос на Лабубу на российских маркетплейсах был в мае 2025 года. На игрушки потратили 2 056 832 рубля.Источник: Telegram-канал «Сегодня в тренде»Первые модели Лабубу вышли ещё в середине 2010-х, но «вируситься» начали с конца 2024 года после публикаций в социальных сетях американских певиц и исполнительниц K-pop.В Великобритании из-за притока покупателей и длинных очередей ограничили офлайн-продажи. Проверку Лабубу в России запустило Роскачество.В Совфеде рассуждали о полном запрете на их продажи, потому что они «выглядят как монстры и не могут не вызвать у ребёнка чувство страха». Но в Госдуме призвали «проявить благоразумие и не гнаться за волновым маркетингом с "волновыми угрозами" наперевес».#новости