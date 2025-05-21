Когда их возобновят — не сказали.Лабубу — это зубастые монстрики, фигурки, а также брелоки с подвижными лапами и головой. Появились они в середине 2010-х, но «вируситься» начали с конца 2024 года — из-за публикаций в социальных сетях, в том числе у знаменитостей и блогеров.Чтобы формировать организованные очереди, магазинам теперь приходится выставлять спецограждения. В соцсетях некоторые пользователи рассказывают, что стояли за лабубу вплоть до 4,5 часа.Объясняя решение приостановить офлайн-продажи в британских магазинах Pop Mart и местных вендинговых автоматах Roboshops, китайский производитель сослался на желание обеспечить своим покупателям «безопасность и комфорт».Подписчики британского аккаунта Pop Mart в Instagram* призвали компанию обратить внимание на тех, кто скупает её игрушки ради перепродажи, и ввести ограничения: продавать не больше одной в руки. Помимо этого, они отметили: пауза в магазинных продажах только раздует спрос, с которым Pop Mart пытается справиться.Источник: TikTokИсточник: TikTokЦены на лабубу в официальном магазине зависят от того, какого размера игрушка, коллекционная ли она, создавали ли её вместе с известным брендом. Например, большеразмерные игрушки могут стоить и $1250 — это 100 тысяч рублей по курсу ЦБ на 21 мая 2025 года.В сингапурском магазине Pop Mart рассказали Business Insider, что запасы пополняют два раза в неделю, но на «несколько сотен» фигурок. Так что распродают их «в считанные минуты». Продажи подстёгивает и то, что брелоки продают в коробках-«сюрпризах»: покупатель заранее не знает, какой именно дизайн у игрушки.Товарная линейка The Monsters, в которую входят сами лабубу, принесла компании 23% от общей выручки в 2024 году — $426 млн.Валерия ИльинаОфлайнвчераЛабубу: откуда взялся тренд на зубастые брелоки и почему игрушка стала хитом продаж Рассказываем, что общего у пушистых монстров и миллионера из списка Forbes.*Instagram принадлежит Meta — признанной в России экстремистской и запрещённой организации. #новости #лабубу #popmart