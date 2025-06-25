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Глава МТС: «Если ты замечательный и конкурентоспособный только в своей теплице, значит, ты ничего не стоишь»

Несколько цитат Инессы Галактионовой из разговора с РБК о развитии бизнеса.

Галактионова. Источник фото: РБК
Галактионова. Источник фото: РБК

«Это очень нетривиальная задача для большой компании — выйти на новое направление»

  • Традиционные телеком-компании во всех странах мира упёрлись в определённые источники роста, говорит глава МТС: b2c-бизнес не растёт, проникновение мобильной связи уже «очень высокое», а затраты на расширение пропускной способности сетей «растут в геометрической прогрессии».
  • В ходе экспериментов по расширению МТС поняла, что самые удачные — те, что напрямую связаны с её телеком-бизнесом: конвергентные продукты, подписки, финансовые сервисы. В остальном же «выйти на новое направление — это очень нетривиальная задача для большой компании».

Одно из направлений, на которое мы заходили два раза и делали ставку, — это «умный» дом. <...> Мы же точно знаем, что потребители ждут, чтобы у них всё было автоматизировано, шторы открывались, телевизор включался от голоса, лампочка зажигалась, когда ты подумал об этом. Маркетологи отрисовывали презентации, бизнес на десятки миллиардов. Мы же оператор фиксированной связи, умеем устанавливать оборудование. Мы специалисты. Но дальше оказывается, что не нужно людям вот это всё, что мы напридумывали. Их устраивают лампочки, которые просто горят, и телевизор, который можно с пульта включить.

Значит ли это, что к этой теме не нужно подходить? Нет. Тема точно будет развиваться, просто нужно найти правильную комбинацию.

Инесса Галактионова, глава МТС

«Нет худа без добра — мы по ряду объективных причин затянули с внедрением 5G»

  • Дополнительный источник роста у зарубежных телеком-компаний — это технология 5G. На стандарте четвёртого поколения LTE «ряд вещей [невозможно] сделать»: роботизацию, «умную» логистику, промышленную автоматизацию, видеонаблюдение, рассказала Галактионова.
  • Но на повестке правительства развитие 5G стоит, и это «хорошо». Решения по «золотому диапазону» в 3,4-3,8 ГГц ещё не приняли, но МТС уже инвестирует в оборудование, а «Иртея», в которой МТС владеет 50%, уже показала первую российскую базовую станцию 5G — «работающую».

Нет худа без добра — мы по ряду объективных причин затянули с внедрением 5G, но это даёт нам возможность изучить опыт других стран и учесть их ошибки, которых, поверьте, было достаточно. Я уверена, что мы сделаем развертывание 5G-сетей значительно лучше, чем во многих странах, как с точки зрения технологичности, так и с точки зрения финансовой эффективности.

Инесса Галактионова, глава МТС
  • Галактионова признала, что российские компании «в моменте уступают» Huawei, Ericsson, Nokia и остальным «уважаемым» зарубежным игрокам, которые годами вкладывали деньги в исследования и разработки: и «в мощности, и в скоростях, и по стоимости». «Обманываться» не стоит, отмечает она, при этом добавляет: «Но не было бы счастья, да несчастье помогло».

Не произошла бы ситуация 2022 года, ни одна бы компания из тех, что я перечислила, не ушла бы с этого рынка. Они зарабатывали миллиарды рублей, если не миллиарды долларов. Рынок постоянно рос с учётом колоссальной территории России, огромного количества базовых станций, которые каждый год потреблял любой оператор «большой четверки». Перед нами сейчас стоит вызов. Нужно с учётом ограниченного времени и ресурсов произвести базовые станции, не уступающие мировым производителям, которые годами специализировались на этом. <...> Может, звучит пафосно, но мы смогли решить колоссальную задачу, выстроить технологический суверенитет. Так получилось, что мы не выбирали этот путь, но раз уж так произошло, нужно из этой ситуации выжать по максимуму.

Инесса Галактионова, глава МТС
  • Возвращения зарубежных компаний МТС не боится. По словам Галактионовой, задача «Иртеи» — «быть конкурентоспособными не потому, что сейчас нет других производителей, а в целом».

Если ты замечательный и конкурентоспособный только в своей теплице, значит, ты ничего не стоишь.

Инесса Галактионова, глава МТС

«Заложить в бизнес-кейс текущую ставку невозможно»

  • Чтобы бизнес мог вернуться к более активному инвестированию, ставка должна быть менее 10%, полагает глава МТС. Однако есть и другие риски.

Видим определённый спад экономики, что ряд проектов, которые, например, планировалось реализовать в прошлом году, поставили на паузу. Это в том числе влияет на динамику.

Видим, что есть нехватка длинных, дешёвых денег. Мы сегодня строим на завтра, на послезавтра. Это инвестиции с долгосрочной окупаемостью. Заложить в бизнес-кейс текущую ставку невозможно. По ряду направлений она вообще непроходная.

Инесса Галактионова, глава МТС

«Наша большая задумка в том, чтобы МТС была инкубатором выпуска технологических компаний»

  • Половина выручки МТС не связана с телекомом, поэтому считать её исключительно мобильным оператором некорректно, говорит Галактионова. МТС — «полноценная технологическая компания, которая даёт абонентам, бизнесу и государству новую ценность от технологий и телекоммуникаций».

Наша большая задумка в том, чтобы МТС была инкубатором выпуска технологических компаний, которые оцениваются с соответствующими высокими мультипликаторами.

У нас есть две компании в высокой степени готовности выхода на биржу — «МТС AdTech» и «Юрент». Ожидаем, что они будут оценены не по телекомовскому мультипликатору, а по айтишному. С точки зрения выручки, динамики роста [операционной прибыли до амортизации] это совершенно другие параметры.

Инесса Галактионова, глава МТС
  • Если экономическая ситуация нормализуется и ставка «ещё будет не 10%, но уже и не 20%», компания сможет рассмотреть выход на биржу и других своих структур — «МТС Линк», «МТС Exolve», MTS Web Services. Но это только если поймёт, что «активы оценят по достоинству». «Не хотим расторговать себя неправильно», — говорит Галактионова.

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