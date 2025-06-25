Глава МТС: «Если ты замечательный и конкурентоспособный только в своей теплице, значит, ты ничего не стоишь»

Одно из направлений, на которое мы заходили два раза и делали ставку, — это «умный» дом. <...> Мы же точно знаем, что потребители ждут, чтобы у них всё было автоматизировано, шторы открывались, телевизор включался от голоса, лампочка зажигалась, когда ты подумал об этом. Маркетологи отрисовывали презентации, бизнес на десятки миллиардов. Мы же оператор фиксированной связи, умеем устанавливать оборудование. Мы специалисты. Но дальше оказывается, что не нужно людям вот это всё, что мы напридумывали. Их устраивают лампочки, которые просто горят, и телевизор, который можно с пульта включить.

Значит ли это, что к этой теме не нужно подходить? Нет. Тема точно будет развиваться, просто нужно найти правильную комбинацию.