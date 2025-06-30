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Полина Лааксо
Деньги

Герман Греф: «2026 год будет не самым простым. Первая его половина уже сейчас видна»

Таким он будет и для банков, и для всего российского бизнеса в целом, считает глава «Сбера».

2026 год обещает быть не самым простым, поэтому нам надо за 2025 год набрать хорошую форму, чтобы в 2026-м не разочаровать инвесторов. <...>

Пока сложно говорить, о том, будет сложнее, [чем в 2025 году], или нет. Конечно, будет зависеть от геополитики, от того, как будет складываться динамика роста ВВП, динамика ставок ЦБ. Но уже видно, что он не будет простым, потому что, собственно говоря, первая половина 2026 года уже сейчас как минимум видна. Он не будет простым для бизнеса, соответственно, он не будет простым для банков.

Герман Греф, глава «Сбера», цитата по «Интерфаксу»
Греф. Источник: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.sberbank.com%2Fru%2Finvestor-relations%2Fcorporate-governance%2Fannual-meeting-2025&postId=2071398" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Сбер</a>»
Греф. Источник: «Сбер»
  • 2025 год тоже «складывается очень непросто», о чём Греф рассуждал ещё в феврале. Тогда он говорил, что «каких-то суперрезультатов банки точно не покажут».
  • Уже в середине июня этого же года глава «Сбера» заявил, что прибыль российских кредитно-финансовых организаций по итогам 2025-го будет ниже показателей 2024 года, хоть они и в «неплохой форме».
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Скриншот из трансляции ЦБ

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