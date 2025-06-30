Герман Греф: «2026 год будет не самым простым. Первая его половина уже сейчас видна»

2026 год обещает быть не самым простым, поэтому нам надо за 2025 год набрать хорошую форму, чтобы в 2026-м не разочаровать инвесторов. <...>

Пока сложно говорить, о том, будет сложнее, [чем в 2025 году], или нет. Конечно, будет зависеть от геополитики, от того, как будет складываться динамика роста ВВП, динамика ставок ЦБ. Но уже видно, что он не будет простым, потому что, собственно говоря, первая половина 2026 года уже сейчас как минимум видна. Он не будет простым для бизнеса, соответственно, он не будет простым для банков.