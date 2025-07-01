xAI Илона Маска продала долговые бумаги на $5 млрд, а также привлекла $5 млрд инвестиций

Оценка компании неизвестна.Источник: Hans Lucas / AFP / Getty ImagesСделку заключили с участием «крупных инвесторов», но их имена не раскрываются, пишет Reuters. О ней сообщил Morgan Stanley, который организовывал продажу долговых обязательств. В xAI на запрос издания не ответили.xAI привлекла $5 млрд за счёт размещения долговых бумаг, ещё $5 млрд — стратегические инвестиции.Привлечённые средства направят на развитие дата-центров для обучения чат-бота Grok, разработку «флагманской» модели нейросети, а также новых решений в области ИИ.Сделку заключили с превышением лимита заявок, хотя в июне 2025 года СМИ писали, что она может сорваться из-за «ссоры» между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.#новости #xai