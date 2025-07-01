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Евгения Евсеева
Деньги

xAI Илона Маска продала долговые бумаги на $5 млрд, а также привлекла $5 млрд инвестиций

Оценка компании неизвестна.

Источник: Hans Lucas / AFP / Getty Images
Источник: Hans Lucas / AFP / Getty Images
  • Сделку заключили с участием «крупных инвесторов», но их имена не раскрываются, пишет Reuters. О ней сообщил Morgan Stanley, который организовывал продажу долговых обязательств. В xAI на запрос издания не ответили.
  • xAI привлекла $5 млрд за счёт размещения долговых бумаг, ещё $5 млрд — стратегические инвестиции.
  • Привлечённые средства направят на развитие дата-центров для обучения чат-бота Grok, разработку «флагманской» модели нейросети, а также новых решений в области ИИ.
  • Сделку заключили с превышением лимита заявок, хотя в июне 2025 года СМИ писали, что она может сорваться из-за «ссоры» между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.

#новости #xai

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