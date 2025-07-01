В России вступил в силу закон о вкладах для людей с невысокими доходами — их ставка привязана к максимальной в банке

По этому же документу вводят социальные банковские счета.Госдума приняла закон о социальном банковском счёте и социальном банковском вкладе ещё в июле 2024 года. С 1 июля 2025 года он вступил в силу для крупных банков, напомнили в ЦБ. Остальные банки должны будут запустить соцвклады и соцсчета с 1 января 2027 года.Льготные категории граждан, которые получают соцподдержку, могут открыть такой вклад сроком на год с возможностью продления. Процентная ставка — максимальная из тех, которые предлагает конкретный банк по депозитам сроком от месяца до года.Сумма на вкладе — до 50 тысяч рублей. Пополнять и снимать деньги с него можно в любое время без уменьшения ставки. Доход начисляется и выплачивается ежемесячно.Обслуживание соцсчетов, переводы и платежи по ним в пределах 20 тысяч рублей в месяц будут бесплатными. Ограничений по сумме на счёте нет.Размер ставки, по которой начисляются проценты на остаток до 50 тысяч рублей, — не меньше половины ключевой ставки ЦБ. Сейчас она составляет 20% годовых. На остаток свыше 50 тысяч рублей проценты будут начисляться на условиях банка. Снимать их можно каждый месяц.Оформить социальные банковские продукты можно только через Госуслуги, где есть вся информация о получателях господдержки. Дополнительно собирать документы и справки не нужно.#новости #цб