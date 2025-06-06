ЦБ понизил ключевую ставку до 20% годовых

До этого он четыре раза сохранял её на уровне 21%.Текущее инфляционное давление продолжает снижаться, отметил регулятор. Инфляционные ожидания населения и бизнеса с апреля 2025 года «несколько» выросли и находятся на повышенном уровне — это препятствует более быстрому замедлению инфляции.Внутренний спрос всё так же опережает возможность расширить предложение товаров и услуг, а российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.В апреле 2025 года, по данным регулятора, текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 6,2% в пересчёте на год. В первом квартале 2025-го показатель составлял 8,3%. Большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне 5,5-7,5%.На снижение инфляционного давления влияют жёсткие денежно-кредитные условия — но в то же время ценовая динамика неоднородна. На непродовольственные товары цены снижаются, а вот на продовольственные продолжает давить инфляция.На рынке труда ситуация не изменилась с апрельского заседания. Безработица находится на исторических минимумах. Но, по опросам, количество предприятий, которые говорят о дефиците кадров, начинает снижаться во многих регионах.ЦБ отметил, что планирует продолжать проводить жёсткую денежно-кредитную политику для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году. Решения по ставке будут принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Следующее заседание по ставке запланировано на 25 июля 2025 года.Динамика ключевой ставки с сентября 2013-го по апрель 2025-гоНакануне заседания мнения аналитиков по поводу ключевой ставки разделились: большинство прогнозировало её сохранение на уровне в 21% годовых, но остальные предполагали, что ставку снизят.Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.Таня БоброваДеньги2 июняBloomberg рассказало о давлении российского правительства на ЦБ из-за высокой ключевой ставки Она составляет 21% годовых.#новости #ключеваяставка