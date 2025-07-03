Если «ничего не произойдёт», ключевую ставку могут снизить, опасения о банковском кризисе в России необоснованны — глава ЦБ

Сейчас ставка регулятора — 20% годовых.ЦБ на заседании 25 июля 2025 года, вероятно, будет рассматривать снижение ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Её слова приводит РБК.Скорее всего, если ничего не произойдёт непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения.Эльвира Набиуллина, глава ЦБОднако она отметила: ожидания сверхбыстрого снижения могут привести к развороту тенденций, и регулятору придётся вместо понижения повышать ставку. Например, в первой половине 2024-го инфляция замедлялась.Мы дали сигнал, что готовы смягчать ставку, если инфляция будет снижаться. Но вот в этой коммуникации участники рынка действительно ухватились за первую часть, что ставка будет снижаться, и как-то проигнорировали условия этого снижения.Эльвира Набиуллина, глава ЦБВ июне ЦБ уже понизил ключевую ставку — до 20% годовых. До этого он четыре раза сохранял её на уровне 21%. Пока регулятор фиксирует замедление инфляции.Набиуллина также заявила, что опасения о банковском кризисе в России «абсолютно необоснованны», а банковская система «хорошо капитализирована» — запас капитала составляет 8 трлн рублей. Зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин добавил, что регулятор не ожидает и санации крупных участников рынка «в текущем горизонте».#новости #ключеваяставка #цб